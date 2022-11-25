全球醫療指數本益比自20倍下降至17倍左右，來到近八年的相對低檔，在獲利展望方面，分析師估計2023年EPS成長率可達9.3％，優於大部分的產業，其中，透過醫療保健產業結合預防保健所形成的「醫療保健新趨勢策略」EPS成長率更可達12.6％，深具物美價廉優勢，投資價值浮現。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，醫療保健產業無論景氣好壞都屬於必要支出，不太受景氣影響，根據統計，景氣具衰退疑慮期間，健護產業報酬率最佳，在目前市場大幅震盪格局下，為絕佳資金避風港。

此外，現在正經歷空前醫學創新的時期，主要歸功於21世紀初人類基因體成功解碼，帶動新治療的爆炸性成長。2017～2021年，全球醫療保健支出每年持續以4.1％的速率成長，攀升的醫療支出，意味著大眾對藥物、醫療服務、醫療器材的需求增加。聯合國估計，2050年全球超過1/6人口達60歲以上，預計80歲以上的人口增加三倍，老齡化也將持續推動醫療產業革命性商機。