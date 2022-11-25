總統蔡英文在2012年首次參選總統時，曾推出一支競選短片，以「過去四年，你過得好嗎？」做為開頭。前立委蔡正元把它改為「過去六年，你過得好嗎？」有網友表示，「她真的是預言家啊！而且完全命中自己的未來。」

針對蔡英文2012年的貼文，蔡正元25日在臉書把「過去四年」改為「過去六年」，竟然一點也不違和。蔡正元指出，過去六年，你過得好嗎？你找工作有沒有比以前容易？薪水能買得起的東西，有沒有變多？你是不是害怕沒有工作，覺得生活沒有保障？你的辛苦和困難，政府有沒有聽到？面對未來，你是不是更無力？這六年，你辛苦了。今年，是一個改變的起點。讓我們一起傾聽台灣的聲音，共同打造公平正義的未來。

網友紛紛表示，「她真的是預言家啊！而且完全命中自己的未來」、「不僅是作文，還是幻想文」、「六年就把台積電給賣出去，這也太強大了」、「臉皮夠厚欸！ 感覺自我良好啊」、「她到底在說什麼呀？」、「這篇文章忘記封存30年了」。

還有網友說，「明天改變現在和未來」、「選舉測驗智商也考驗記憶」、「沒想到2016年之後，大家還是痛苦」、「勞工是心中最軟的那一塊，也是最好騙的那一塊」。