上周末才解禁川普推特帳號的穆斯克（Elon Musk）24日又有新宣布，表示將從下周起恢復多數停權帳號。這項舉動將讓先前因違反推特規定而遭凍結的用戶，能繼續使用該社交平台。外界認為這是穆斯克入主推特以來影響最深遠的措施。

穆斯克推文說，「大赦將從下周開始！」他還用拉丁文寫道「Vox Populi, Vox Dei.」，意思是指「人民的聲音就是上帝的聲音」。

穆斯克23日在推特發起新的民調，想了解是否應對未違法或散布惡劣垃圾郵件的停權用戶給予大赦。該民調在24日結束，結果高達72.4％支持解禁停權帳號、27.6％則表示不同意。共有逾3百萬用戶針對這項調查進行投票。

雖然穆斯克聲稱從下周起將讓那些被停權的用戶回歸推特，但目前尚不得知穆斯克與推特團隊如何判斷這些被禁帳號是因為違法或散布惡劣垃圾郵件，還是違反其他規定。另外也不清楚將有多少帳號將恢復使用。

穆斯克曾在上周末宣布將恢復前美國總統川普的帳號。川普年初抨擊民主黨涉嫌選舉舞弊，結果該言論被認為是煽動大批「川粉」闖入國會大廈暴動的主因，導致川普的推特帳號遭到凍結。

此外數名爭議性人物或網站，像是加拿大播客彼得森（Jordan Peterson）、保守主義基督教諷刺新聞網站Babylon Bee與諧星凱西葛里芬（Kathy Griffin）等帳號也在上周末一併恢復。

穆斯克在收購推特後，曾表示將創造一個具有「廣泛多元觀點」的內容審核委員會。他還說在委員會開會前，將不會有重大的內容決策或是解禁帳號等措施。但他說完不久，就恢復川普帳號。

然而外界認為，推特恢復遭禁帳號恐將進一步使得該社群網站面臨更多廣告流失的困境。穆斯克坦承最近幾周主要廣告主的大量出走，已經使得推特的營收銳減。