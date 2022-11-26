新加坡一對夫妻6年前搬進新家後，就每天聽到樓上傳來跑步和拉椅子的聲音，有時還會在窗邊發現奇怪的頭髮和聞到尿騷味。但離奇的是，他們向樓上開計程車維生的鄰居反映，竟得到「我母親已經去世，平時家裡幾乎沒人」的答案。

據馬來西亞《中國報》報導，57歲林女與丈夫搬進新家不過半年，就常被樓上不分早中晚都會發出的噪音打擾，有時聲音是「隆隆」的機械聲或敲打聲，有時又像跑步聲或拉椅子的聲音，令林女和丈夫不堪其擾。

隨著時間推移，從樓上出現的不只噪音，還有毛髮、菸蒂和灰塵落在林女家的窗邊，甚至還疑似有尿液流到廚房的外牆，讓她們必須時常清理。林女無奈表示，她和丈夫曾多次向樓上鄰居許男反映，但對方一直否認。

51歲計程車司機許男指出，自從他母親今年4月去世後，家裡大半時間都沒有人在，「我每天早出晚歸，不可能在白天製造噪音、潑尿或丟垃圾」，家裡若有其他人也是偶爾來的女友，否認給鄰居製造麻煩。許男也抱怨林女胡亂舉報收留非法外勞，害他被當局突擊檢查，但結果也沒找到證據；有次在餐廳用餐，還被林女當面說「人在做，天在看」，不解對方為何針對他。

許男表示，糾纏林女與其丈夫6年的噪音聲，可能是建築底層的水泵房發出的機械聲，指出水泵發出聲音時「關上門也沒用」，無奈林女還是認為他在製造噪音，「我都拍了家裡每個角落的影片傳給她看，還歡迎她來家裡檢查」，但弔詭的是，附近鄰居只有林女一家反映有噪音問題。

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