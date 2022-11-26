家中一共有10個孩子嗷嗷待哺，這日子該過的有多苦！大陸江西省有一對年輕夫婦，去年在租屋處因洗鴛鴦浴一氧化碳中毒雙雙身亡，身後留下8名子女無所依靠，而當地政府也出手救助，承諾給予補助金至成年，近日陸媒也曝光孩子們的近況。

根據陸媒報導，這對年經夫妻辭世後，死者的哥哥和嫂子毅然決然挑起扶養8個孩子的重擔，再加上2人還有一雙兒女，一家共有10個孩子嗷嗷待哺。孩子的伯母表示，當時有人提議將孩子送人領養或帶至孤兒院，但丈夫和婆婆不捨得姪子、孫女離開身邊，於是決定一起將孩子們撫養成人。

報導指出，雙雙中毒身亡的夫妻倆，共誕下了8個孩子，老大到老四都是女兒，老五是一個失聰的兒子，老六、老七是一對雙胞胎女兒，最小的兒子當時才9個月大。

伯母表示，雖然養育10個孩子負擔很重，但靠著政府每個月發放給8孩童每人1200元人民幣（約新台幣5174元）的救助金，以及一家人齊心協力過生活，困苦的日子牙一咬也就過去了，看著孩子們聚在一起的熱鬧模樣，她也莞爾一笑，「大家都平平安安就是最大的幸福。」

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