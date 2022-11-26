震撼台、泰和中國大陸的「台男在泰國殺害陸妻」行李箱屍案，泰國二審法院於昨（25日）駁回一審法院減刑至無期徒刑的判決，宣判冷血殺害妻子的盧姓男子死刑。但盧男有權繼續向最高法院提起上訴。

綜合陸媒報導，泰國春武里府的海灘在2020年1月10日出現一個裝有女屍、遺體呈現蜷縮狀的黑色行李箱，後確認死者為33歲廣東女子小莉；曾向小莉大量借款、以代購名義騙取小莉友人錢財的小莉妻子盧男，則被認為涉有重嫌。

盧男在現場還原棄屍經過。（圖／翻攝自微博）

小莉的友人透露，女方在2018年於泰國旅遊時認識盧男，且不顧父母反對交往、在2019年懷孕，之後在泰國登記結婚並生下1子。盧男卻在婚後露出真面目，要求小莉幫忙還債和利用小莉騙取女方親友大量錢財，且小莉遇害前孩子才3個月大。

我刑事局國際科調查後發現，盧男為潛逃至泰國的通緝犯，曾涉犯詐領旅遊團費、盜刷團員信用卡、偽造文書及侵占等罪。泰國警方則指出，死者遇害當天疑似向盧男索討欠款，卻遭對方殺害後裝入行李箱拋入大海，盧男甚至在盜取小莉財物同時，偽裝成妻子和女方的父母發訊息。

盧男為潛逃至泰國的台灣通緝犯。（圖／翻攝自微博）

盧男案後堅稱自己過失殺人，否認蓄意殺人，但泰國法醫相驗發現「死者被繩子活活勒死且過程非常痛苦」，小莉的多名友人也證稱遭盧男利用女方人脈騙錢。對此，盧男則辯稱沒有騙錢，「我只是沒空回覆你們」，後一審法院因盧男坦承藏屍，於今年2月將死刑減輕為無期徒刑。

不服判決的小莉父母隨即提出上訴，二審法院則在今天宣布，盧男的蓄意謀殺和毀屍罪成立，同時駁回一審法院的減刑理由，判處盧男死刑，但盧男有權向最高法院提起上訴。

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