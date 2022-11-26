近日，巴西聖保羅發生一起悲劇事故，一名孕婦陪同丈夫送貨時，遭到歹徒綁架，趁機掙脫後駕車逃跑，但疑似因為太過緊張，一路猛踩油門高速前進，卻因車速太快，失控撞上站在路旁的14歲少女，少女當場死亡，自己則還在命危狀態。

綜合外媒報導，20日，巴西聖保羅1名孕婦與老公收到生意的邀約，依照訂單指示開著卡車到指定地點準備運送貨物。當他們抵達收件地址時，卻被歹徒們團團圍住，慘遭綁架。

當時丈夫與歹徒大打出手，孕婦便趁此時設法掙脫，並跳上車子，猛踩油門，一心只想趕緊逃離並向警方報警。過程中孕婦似乎太過驚慌，車輛在高速行駛中失控，便撞上路旁的無辜少女。

下一秒被失控車輛撞上，傷重不治。（圖／SBTNews，YouTube）

少女遭撞擊後當場失去呼吸心跳死亡，而重傷的孕婦則因為命危被緊急送醫急救。當地警方在調查後表示，孕婦的丈夫在事後逃離歹徒們的掌控，並躲到一處叢林中，直到警方到場救援，他才知道妻子出事了。而3名搶匪至今仍然在逃。

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