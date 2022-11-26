D組小組賽突尼西亞、澳洲今晚（周六）18:00開踢，兩強法國、丹麥將於明（周日）凌晨0:00對決。法國首戰擒澳洲，丹麥踢平突尼西亞，在晉級分數方面是法國3分穩穩領先，丹麥、突尼西亞各1分。突澳、法丹兩組人馬的廝殺結果牽動著丹麥的16強門票，丹麥至少要逼和法國才比較能穩住晉級席位。

法國被傷兵奪走多位主力球星，但小組首戰以4比1痛宰澳洲。該場是澳洲開場率先破門，但法國整體實力依然強大，球迷在網路做梗圖，生動地描述「法國球迷半躺著看比賽，被澳洲先進球了才坐直身體。」果然法國一認真起來就連珠般的破門，澳洲球迷愈看愈崩潰，場外還鬧出雙方球迷的小小衝突。

丹麥今年在歐洲國家聯賽兩度擊敗法國，但是世足首戰就暴露出進攻能力不夠強的問題。丹麥對戰非洲球隊突尼西亞，全場持球比例超過6也屢攻不進，最後勉強以0比0和局保住世足賽史對非洲球隊的不敗紀錄。

這是法國與丹麥雙方第4度在世足賽碰頭，全都是在小組賽，雙方互有勝負。法國目前在世足跨屆5連勝，此戰踢贏丹麥就可改寫隊史連勝紀錄並搶下16強門票。丹麥已經連續4戰在世界盃和局，若成功逼和法國將成為「平手王」，追平比利時創下的世足連續5場和局紀錄。論實力與近況仍是衛冕軍法國看好度較高。