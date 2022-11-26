疫情帶來消費模式改變，物流也出現新服務商機！在台成立剛滿一年的新創物流Pickupp，以隔日到貨、配送率98％的精準管理，積極走出雙北，串聯香港、大馬等海外市場。

我們的要求就是隔日到貨，配送率98％以上，即使去年疫情期間，全台物流大塞車，但我們在雙北地區的隔日到貨配送率還是超過9成！」說這句話的是Pickupp聯合創辦人暨執行長彭子楓。很難想像，這家進軍台灣剛滿一年的新創物流，究竟是怎麼做到的？

原來，有別於傳統物流業者自建車隊的「重資產模式」，2016年在香港成立的Pickupp，透過大數據平台管理，媒合各種不同的運具夥伴，包括小型的物流配送車隊、機車外送員，甚至在地狹人稠的香港，還有靠雙腳走路送貨的配送員，這套「人人都能當配送員」的新商業模式，也滿足買方快速到貨的需求，而這樣的商業模式成功在台複製。

Pickupp的全新商業模式早已吸引國際資金的目光，不僅曾短短13個月內獲3次融資，去年底再獲3700萬美元，折合新台幣約10億元的Ｂ輪融資。其中，除了再獲由香港怡和集團的資金挹注，其他投資人包括國泰創投、PChome、DRIVE Catalyst（遠東集團旗下創投機構）以及太古地產等共同參與，截至去年底Pickupp估值約1.5億美元。

「人人都能當配送員」

每季成長超過50％

除了受到投資人青睞，Pickupp進軍台灣市場才剛滿一年，也交出亮眼的營運成績，今年不僅訂單量與營業額每季成長幅度雙雙超過50％，且自第三季開始，Pickupp單季營收突破千萬門檻，預計明年營業額能夠突破億元大關。

事實上，台灣是Pickupp的第四站，這樣的新物流服務早就在香港、新加坡、馬來西亞等地提供，並服務超過2.4萬家跨國公司、物流巨頭、零售和電商等企業，配送夥伴已達16萬名。

但國內物流市場成熟，包括新竹物流、嘉里大榮、黑貓與宅配通四大物流宅配市占超過七成。Pickupp如何快速打進台灣市場？彭子楓解釋，過去在物流一．○時代，透過區域的倉儲系統，層層分揀、配送，這樣運送成本最低，但效率最差；到了物流二．○的時代，開始出現餐飲外送平台，這樣的效率很高，但運送成本也相對昂貴，「所以有沒有可能在這兩者之間，提供一個既有效率，又相對便宜的物流服務？Pickupp因此誕生。」

「但首要條件就是找到配送夥伴，除了主動出擊找上小型的物流車隊，我們也歡迎機車配送員加入行列。」彭子楓分析，Pickupp的強項在於大數據平台，能快速媒合配送的需求，剛好台灣有不少小型物流車隊正面臨數位轉型的考驗，跟Pickupp合作免去系統建置的煩惱，還能穩定客源；其次則是一般外送平台的配送員，在每天三餐的配送高峰外，可以在低峰期加入配送的服務，目前台灣雙北地區的配送夥伴也已突破萬名規模。