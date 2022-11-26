查爾斯11月早已邀哈利和梅根出席家族耶誕聚會

在新冠疫情衝擊下，英國王室已有兩年沒舉辦傳統耶誕聚會，如今英王查爾斯決定，將在諾福克（Norfolk）山均漢姆莊園（Sandringham House）和家族慶祝這重要的節日。

據《新西蘭先驅報》（New Zealand Herald）和《每日郵報》（Daily Mail）25日報導，這將是他們第一個沒有女王這王室大家長的耶誕節。而廣泛預料，遠在美國加州的哈利和梅根將不會帶著兒女出席。

王室專家說，他們之所以不參加，並不是因為沒受邀。事實上，早在11月時，查爾斯就邀他們帶3歲的兒子亞契，還有1歲的女兒莉莉貝返英共度耶誕。

除了他們與王室核心成員的關係依舊緊張外，王室傳記作家列雯（Angela Levin）說，女王過世，意味家人耶誕團聚的壓力沒那麼大，至於哈利夫婦不出席，反倒是「好事」。

不堅持所有傳統 查爾斯要過個放鬆的耶誕節

「我確信假期中有部分時間凱特和威廉會在國王與王后身邊，」她說，「我認為，哈利和梅根不來，會讓家族其他人大大鬆口氣。」列雯指出，在女王過世後，王室會想要讓耶誕充滿正向的氣氛，而她認為，兩人出現絕對會讓氣氛走調。

除了女王過世外，列雯認為，哈利和梅根12月將播出的網飛（Netflix）紀錄片，還有哈利預定明年1月出版的大爆料回憶錄《備胎》（Spare），也都將加深兩人與王室的裂痕。而他們不出席，也可能和擔心引發王室成員反彈有關。