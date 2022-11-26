眼看亞洲隊伍日本及沙烏地阿拉伯，都紛紛扳倒強敵拿下本屆世界盃首勝，同為亞洲賽區的「袋鼠軍團」澳洲，也試著想甩開首戰遭法國逆轉陰影，26日晚上6點對陣突尼西亞是澳洲在檯面上最容易擊敗的對手，不過「迦太基雄鷹」也並非省油的燈，首戰就頑強踢平丹麥保住了1分積分，證明世界盃此行並非「陪公子讀書」。

澳洲已經連續3屆世界盃都在小組賽出局，但首戰面對法國他們有著好的開始，古德溫（Craig Goodwin）趁著法國後衛帕瓦（Benjamin Pavard）一個不留神，深入禁區接獲隊友萊基（Mathew Leckie）的斜傳球破門得手，只是澳洲沒有開心太久，拉比歐（Adrien Rabiot）、吉魯（Olivier Giroud）及姆巴佩（Kylian Mbappé）接連進球，讓澳洲拿下自2010年後首場世界盃勝仗的美夢破滅。

由於D組另一場組合丹麥與突尼西亞戰平，澳洲仍不至於落後過多積分，首戰遭到雪藏的絕對主力赫魯斯提奇（Ajdin Hrustic），澳洲總教練阿諾（Graham Arnold）已經表明他將回歸先發陣容，在本屆世界盃亞洲區資格賽第四輪面對阿聯，澳洲就是靠著赫魯斯提奇超前比分的進球晉級跨洲附加賽，最終擊敗祕魯拿下世界盃小組賽門票，赫魯斯提奇在世界盃亞洲區資格賽有著3顆進球、4次助攻進帳，是澳洲陣中少數有著「多面手」特性的球員。

首戰保住平局的突尼西亞，在佈下天羅地網之際也不忘了進攻本分，與丹麥同樣送出了11次射門證明仍有野心贏下比賽，事實上今年1月非洲盃8強輸給布吉納法索後，突尼西亞已經連續8場比賽沒有在正式比賽中落敗，共拿下5勝3平的成績，近況保持相當不錯。

以D組的情勢來看，法國陣容近年換血相當明快，就算傷了大半主力，年輕小將依然有辦法銜接上，而闖入上屆歐洲國家杯4強的丹麥，有著強大團隊作戰能力及豐富大賽經驗，拿下另一個晉級的位置不成問題，突尼西亞此戰面臨實力遠不及自己的澳洲，有機會全取3分積分一拚進入淘汰賽，至於被外界看扁的澳洲，最多可能就是擔任攪局者的身分。