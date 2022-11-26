「為了讓美國再次偉大，我今晚宣布將參加美國總統大選。」熟悉的招牌口號，響徹在川普的高級私人俱樂部海湖莊園。即便備受爭議，甚至官司纏身，川普仍在美國十一月十五日晚間，宣布參選二○二四年總統大選。

如果共和黨在期中選舉大勝，那川普的復出還情有可原，但共和黨僅以小幅差距拿下眾議院，且州長選舉兩黨幾乎平分秋色。選前川普積極的輔選並未引起預期的「紅潮」。

那麼川普憑什麼敢再次劍指總統寶座？

疫情、通膨加劇人民不信任

拜登民調差、川普抬頭

首先，美國將迎接「拜登以外都可以」的二○二四年。

拜登先前已表明有計畫競選連任，然而，美國選民可能不會想埋單。根據美國民調機構五三八（FiveThirtyEight），拜登的不滿意度在俄烏戰爭開打後就一路攀升到超過五成，其實不比川普快下台時好多少。

CNN近期一份民調顯示，七成五的民主黨選民不希望看到拜登代表民主黨參選，尤其屆時拜登已經高齡八十二歲。

《紐約時報》最近深度訪談了十七位「搖擺選民」，他們對拜登競選連任的評價是：「災難」、「就退休吧」、「絕對有其他更有能力的人，知道自己在做什麼的人」、「他太老了，我們需要更強力的人」。

下個問題更直接：如果今天就要在川普跟拜登間做出選擇，你會投給誰？九位投給川普，而拜登，只有六位、剩下兩位棄票。

所以川普現在真正的挑戰，只有共和黨中最有潛力的挑戰者—佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），他以超過對手近二十個百分點順利連任，聲勢如日中天。

然而，川普培養出一票死忠的「川粉」，任何共和黨人想靠攻擊川普來勝出，將被群起攻之。有些川粉已經警告，如果曾經和川普親近的德桑蒂斯參與初選，將被視為頭號叛徒。

第二，拜登任內經歷的疫情和高通膨，造就一個高度壓抑的美國社會，程度甚至勝過二○一六年，而這對川普來說簡直是大好消息。

「對數百萬的美國人而言，過去兩年拜登的執政是一段痛苦、艱難、焦慮，和絕望的時間……，我承諾過，我是你們的聲音。」川普在競選宣言中說道。川普當年能勝選，靠的是抓住所謂「鐵鏽帶」選民的心。如今他正故技重施，但這次是被疫情摧殘的全國人民。

第三，若論最重要的經濟政策，拜登的政策和川普的路線其實略有重疊，而不同的部分又將面臨分裂國會的挑戰。前者讓川普可以輕易搶奪功勞，後者將使拜登「跛腳」。

拜登推動《基礎設施投資和就業法案》、《晶片與科學法案》、《降低通膨法案》等重大政策，有效擴大就業，讓失業率穩定回落，美國去年流入的境外直接投資（FDI）也創近五年新高。

然而，川普也能宣稱這些是他的功勞，在他任期內製造業就業人口，以及回流的美企都有增加，只是不及拜登時期。但若沒有川普開啟美中「戰略競爭」時代，拜登的法案也很難獲得兩黨共識順利通過。不論真正的因果關係為何，川普若把功勞攬在自己身上並非無所本。

第四，外交政策方面，拜登給人軟弱的形象。他先是狼狽撤軍阿富汗，被川普批評為「美國史上最大的外交政策羞辱」。緊接著俄烏戰爆發，再次讓拜登背負罵名，還給他帶來供應鏈、能源、通膨參雜在一起的世紀危機。

川普復出戰，美國恐陷內耗

友台法案也可能停擺

在共和黨的選民眼裡，拜登才是問題而不是普欽，因為拜登看起來軟弱，軟弱的總統讓美國也看起來軟弱，所以其他國家才會騎到美國頭上來。川普最常說的一句話就是：「如果是我當總統的話，戰爭根本不會發生。」這一系列危機，提供了川普最好的舞台。

至於川普復出對台灣的影響，我們首先要擔心的，是美國是否會進入新的一輪內耗。如民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）所說，「許多新進的共和黨籍眾議員只有一個目標：讓川普在二○二四年當選。他們認為若現在能製造任何經濟動盪，川普就能離選舉更近一步。」

美國是台灣第二大貿易夥伴，且過去五年雙方貿易總額連年攀升創紀錄。若美國經濟變得停滯不前，對台灣有害無利。加上若兩黨在國會陷入內鬥，相關友台法案，如增加對台軍援或給予台灣「非北約重要盟友」地位，可能都會被推遲。

外交方面，雖然「友台抗中」幾乎已成為兩黨共識，但《矽盾》紀錄片製作人艾迪生（Craig Addison）近期撰文表示，別忘了川普其實不支持在亞太駐軍，他在疫情前甚至正打算與習近平發展友誼，所以川普未必是挺台保證。