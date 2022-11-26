被看好能在C組出線的阿根廷在小組賽首戰就踢到鐵板，而在世足賽改制32強以來，73支第一場比賽輸球的球隊，僅僅只有8隊能夠挺進淘汰賽，晉級機率只剩11%，「藍白軍團」想要出線台灣時間27日凌晨3點面對墨西哥之役非贏不可。

帶著國際賽36連不敗氣勢來到卡達，阿根廷在首戰面對世界排名第51的沙烏地阿拉伯卻爆冷吞敗，成為世足賽賽史最大冷門之一。雖然首戰吞敗，但阿根廷想要晉級仍未絕望，接下來面對墨西哥、波蘭2戰必需要全力搶勝。

上屆「藍白軍團」在首戰遭冰島1比1逼和，次役甚至以0比3不敵克羅埃西亞，最後仍靠2比1力克奈及利亞，以小組第2挺進淘汰賽。只是16強就強碰後來的冠軍法國，以3比4飲恨出局。

小組賽首戰失利賽後，身為陣中靈魂人物、同時也可能是世足賽「最後一舞」的隊長梅西（Lionel Messi ）也召集了全隊，象隊友信心喊話，勉勵全隊要更團結、更冷靜。目前阿根廷在C組暫時墊底，小組賽第2戰碰上前役與波蘭踢和的墨西哥，根據外媒報導，阿根廷先發陣容至少會有2個變動。

歷史對戰方面，阿根廷最近10連不敗占有絕對優勢，而在1930、2006、2010年的3次世足對決，也是阿根廷大獲全勝，但2006年的16強遭遇，藍白軍團是踢到延長賽才以2比1氣走三色軍團。

進球是墨西哥在世界盃的問題，包括首戰0比0踢平波蘭，已跨屆連3場未進球，若非門神歐秋亞（Guillermo Ochoa）擋下萊萬多斯基（Robert Lewandowski）的12碼球，墨西哥可能已經吞敗。

邊鋒貝加（Alexis Vega）是墨西哥能否破門的關鍵，首戰他對波蘭有全隊最多的5次射門，其中4次是在禁區內起腳，全場共6次在禁區內觸球，顯示他有能力攻入對手禁區。問題是他首戰沒有任何射正，若能改進將會非常可怕。