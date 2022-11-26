台積電創辦人張忠謀上（10）月提到，「如果台海發生戰爭，台積電會被摧毀，一切都會毀掉。」台積電的晶片技術究竟是保護台灣的「矽盾」？還是成為美中爭奪晶片不惜在台海一戰的引爆點？專家認為，對台動武會讓中國退回到「石器時代」，北京若評估打台灣的後果比可以忍受的現狀更糟，攻台的動機就會小一些，如何在兩種極端的狀況之間取得微妙平衡，考驗領導人的智慧。

美媒曾援引不具名的美國官員看法，為防止大陸武力犯台，美國政府進行各種兵推，最糟的情況下，摧毀台積電不讓中國大陸取得晶片製造技術。

台積電究竟是作為「矽盾」讓台灣得到保護？還是變成美中兩國眼中無論如何都必須要搶到手的「肥肉」？

美國之音報導，芝加哥洛約拉大學（Loyola University Chicago）商學院副院長丁弘彬表示，基本上這是晶片護國對上匹夫無罪、懷璧其罪，而現狀則比這兩種極端更加複雜，甚至還有陰謀論稱，美國也可能主動摧毀台積電，以免台積電的晶片落入中共手中。

他認為，這取決於美中認為現狀對自己是利或弊，如果其中一方評估現狀對自己傷害太大，在雙方對弈這盤棋局中已經被置於死地，就會傾向於「掀棋盤」，把這盤棋打掉重來。

丁弘彬說，美國目前看起來在贏，但中國也不一定是輸家，因為美國其實並沒有完全不讓晶片出口到中國，中國在制裁之後仍有獲益，但對台動武則會讓中國退回到「石器時代」，北京若評估打台灣的後果比可以忍受的現狀更糟，攻台的動機就會小一些，如何在兩種極端的狀況之間取得微妙平衡，避免另一方因為感到完全絕望而去「掀棋盤」，考驗領導人的智慧。

報導指出，在台海情勢緊張、美中晶片大戰之際，股神巴菲特和金融巨鱷索羅斯紛紛加碼投資台積電，有市場分析人士認為，等同於對「拜習會」後趨穩的美中關係投下「信任票」。

對此，丁弘彬分析，這凸顯投資專家們認為台積電是一隻會賺錢的金雞母，在可預見的未來，巴菲特對台積電和台灣的安全，並不感到擔心。