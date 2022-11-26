俄烏戰爭開打迄今已近9個月，衝擊國際糧食、能源及金融市場，全球經濟蒙上衰退陰影，國際金融協會（IIF）表示，明年全球經濟成長表現可能會跟2009年一樣疲弱，歐元區經濟可能萎縮2%，因為烏克蘭和俄羅斯的戰火可能會燒到2024年。

外媒報導，布魯克斯（Robin Brooks）和福特恩（Jonathan Fortun）等經濟學家在報告中表示，由於俄烏戰爭持續對經濟造成壓力，若根據基數效應調整，明年全球經濟成長可能會如2009年一樣疲軟。

這場戰爭造成全球股市動盪，推升原油、小麥等大宗商品價格攀升，經濟學家們預期戰火將衝擊明年全年的經濟成長，可能降至1.2%，而歐洲地區緊鄰俄烏，消費者和企業信心下滑，歐元區經濟將萎縮2%。

報告中指出，「全球GDP即將遭遇的打擊，嚴重程度主要取決於俄烏戰爭的軌跡，我們情境模擬是會持續到2024年，因為這場戰爭對普丁攸關生死存亡」。

另一方面，IIF預測拉丁美洲經濟成長1.2%，美國則為1%，而大陸則成長1.2%，因為可能會寬防疫管制。