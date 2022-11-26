厄瓜多前鋒巴倫西亞出腳踢進追平球。(美聯社)

「橘子軍團」荷蘭、「高原獵豹」厄瓜多兩支A組首戰贏球隊伍，26日凌晨在哈利法國際體育場正面對決，荷蘭雖靠賈克波第6分鐘率先開張，可是厄瓜多卻靠巴倫西亞第49分鐘踢進追平球，雙方打成1比1平手收場，也讓卡達成為本屆世足賽首支無緣16強淘汰賽球隊。

由於荷蘭與厄瓜多同拿1勝1和、小組賽積分4分，代表就算2連敗的卡達最後一輪能夠爆冷擊敗荷蘭，也只能拿到3分積分而已，卡達確定晉級無望，這是自2010年南非後，首支無緣16強淘汰賽的世足東道主，更創下世界盃自1994年採取3分制（獲勝3分積分）以來，主辦國在小組賽的最低積分紀錄。

繼續沒讓主力前鋒德派先發的荷蘭，開賽排出5-3-2陣型，面對厄瓜多的3-6-1，開幕戰踢進兩球的厄瓜多隊長巴倫西亞也克服傷痛先發上場，沒想到開賽才3分鐘，厄瓜多後衛安傑洛普雷夏多突然感覺鼠蹊不適倒地，幸好短暫治療就回來了。

可是荷蘭抓住這個厄瓜多防守鬆懈機會，前役替荷蘭踢進打破僵局第1球的賈克波，直接從禁區外左腳長射破門，第6分鐘就幫助荷蘭踢進第1球，連兩場小組賽都成為荷蘭首位進球的球員，厄瓜多隨後展開反攻，卻都被荷蘭隊長范戴克化解。

巴倫西亞也在第31分鐘有次射正機會，卻遭荷蘭門將諾佩特漂亮拍出，厄瓜多雖在第45+4分鐘，靠著艾斯圖皮南長射意外破網，沒想到在他慶祝狂奔之際，線審高舉越位旗幟，隨後主裁判也宣布進球不算，上半場踢完，荷蘭仍以1比0領先。

荷蘭下半場開始就把德派換上場取代柏格懷，擺明想要逐漸增加德派上場時間，沒想到厄瓜多隨即發動攻勢，普拉塔的射門雖被諾佩特擋出，球剛好落在巴倫西亞面前讓他第49分鐘直接起腳破網，荷蘭雖舉手表達越位，這次進球卻沒被沒收了。

普拉塔第59分鐘再次射門，卻剛好打中球門橫梁反彈沒進，錯失厄瓜多反超比數良機，踢到第86分鐘，巴倫西亞突然倒地且用擔架抬出場，厄瓜多只能換上K.羅瑞格茲，雙方接下來時間都沒有辦法再次破門，最後就以1比1握手言和。