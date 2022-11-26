有如此摳門的另一半，還要繼續走下去嗎？一名男網友表示，女友買了一輛小巧玲瓏的新車，於是自己出門都會順道請女友載他，某天卻被對方要求補貼油錢，自己覺得很無理，就反嗆「小氣會單身一輩子」，PO文一出卻慘遭公幹。

男網友在臉書《靠北女友2.0》PO文，稱女友買了新車，小巧又好停，比較不怕跟其他車擦撞，所以漸漸地自己也習慣出門的時候問女友能不能載他。

一段時間後，女友似乎有些不開心，詢問原PO能不能補貼點油錢，卻被反嗆「車子在誰名下？妳用的多還我用的多，計較這些不累嗎？」，原PO更脫口「這些小錢都要計較，小氣活該單身一輩子」，結果讓女友傷心落淚。

原PO不解詢問「我有說錯嗎，我也不過按照網友說的而已」，文章曝光慘遭網友公幹：「你說的沒錯，所以女友也該聽網友的話，快點跟你分手」、「你不配擁有她」、「當小白臉還敢那麼大聲」、「都知道是小錢了還給不起，你才活該單身」、「自己的屁話就別推給網友了，一點擔當都沒有」、「我可以幫你出油資，請你女友天天來載我，順便跟你分手」，還有許多人質疑真實性：「醒醒吧，你根本沒女友」、「幻想也要有志氣一點」。