台北市立動物園明星大貓熊團團2天7度癲癇發作，最終在19日下午1點48分病逝，震驚兩岸網友。團團、圓圓為當初「兩岸互贈保育類動物」，陸方贈送來台的動物，但為何會選上這對貓熊，對此中國保護大熊貓研究中心副局長李德生揭曉答案，表示當初預定贈送的其實並非團團。

中視《大陸尋奇》日前公開了團團、圓圓來台前的紀錄片段，當時年僅1歲半的兩頭貓熊，是保護中心最重要的照顧對象，被安置在保護園區的最深處，全天候有公安24小時守護，一天也僅開放4小時供遊客觀賞，工作人員更是照顧的無微不至，可說是全大陸最受禮遇的動物明星。

李德生透露，當時決定兩岸互贈保育類動物後，便針對園區內的23隻大貓熊進行包括外貌、性格、適應能力與健康狀況等評估，先行挑選11隻出線，接著又從中找出最佳的三種組合。

經過評估後，原訂將16號的圓圓與另一隻21號的公貓熊配對送來台，但過程中他們發現，圓圓跟團團如膠似漆，感情非常要好，觀察一段時間後，認為團團是更好的選擇，便決定讓團團跟圓圓來到台灣。

隨後陸方也在網路與媒體上徵求命名，在1億700萬人的意見下，從舊名華靈與友友正式改名為團團、圓圓，並在經過2年後，終於來到台灣，我方也在2011年回贈一對長鬃山羊與台灣梅花鹿，目前也已於山東順利繁殖。