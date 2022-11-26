第59屆金馬獎圓滿落幕，電影《哈勇家》一口氣入圍6項，不僅讓林詹珍妹首次演出就入圍且獲得「最佳女配角」，也讓導演陳潔瑤成為金馬獎史上首位台灣女性獲得最佳導演殊榮。陳潔瑤日前接受POP Radio《POP大國民》主持人蔡詩萍專訪時，談到未來拍攝取材，表示仍將選擇以泰雅族為主體說故事。

被問到原住民的故事如何使漢民族獲得共鳴？陳潔瑤無懼可能面對質疑或挑戰，她直言「我拍的都是人啊！」並提到，「了不起大概（再拍）8部吧」，陳潔瑤曾想過，從現在持續拍到70多歲，假設平均三年完成一部長片，8部也講不完所有泰雅族的故事。

未來她所拍攝的題材最希望都能選擇族人演出，但她也能接受比例各占一半。陳潔瑤希望觀眾在看原住民題材作品時，能回歸「這些都是台灣的族群」。她指出，台灣人很喜歡看印度片「那也是我們不熟悉的族群，但為什麼大家看得很多？」陳潔瑤認為，無論是印度片或原住民題材雖然從不同文化出發，但當中存在的人情世故則不分國界。