因感恩節假期關係，消費者外出尋求黑色星期五的優惠，美股今天交易時間縮短，終場互有漲跌。
道瓊工業指數終場上漲152.97點，或0.45%，收在34347.03點。
標準普爾500指數下跌1.14點，或0.03%，收在4026.12點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌58.96點，或0.52%，收在11226.36點。
費城半導體指數下跌35.153點，或1.26%，收在2751.271點。（譯者：徐睿承）1111126
因感恩節假期關係，消費者外出尋求黑色星期五的優惠，美股今天交易時間縮短，終場互有漲跌。
道瓊工業指數終場上漲152.97點，或0.45%，收在34347.03點。
標準普爾500指數下跌1.14點，或0.03%，收在4026.12點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌58.96點，或0.52%，收在11226.36點。
費城半導體指數下跌35.153點，或1.26%，收在2751.271點。（譯者：徐睿承）1111126
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