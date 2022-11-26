「感恩節」對於火雞與北美原住民來說，其實是個非常悲傷的日子。

根據美國歷史記載，「感恩節」起源於麻薩諸塞普利茅斯的早期移民，這些移民在英國本土時被稱為「清教徒」，因為不堪忍受英國國內宗教的迫害，所以他們決定脫離英國教會，遠走荷蘭。在1620年他們到達美洲，在冬季之時，他們遇到了印第安人送來了生活必需品，還特地派人教他們怎樣狩獵、捕魚和種植玉米、南瓜。

在印第安人的幫助下，他們終於獲得豐收。按照他們宗教的傳統習俗，為了感謝上帝和印度安人的真誠幫助，在1621年11月下旬的星期四，慶祝美國歷史上第一個感恩節。

其實在背後真實的情況是：由於清教徒們的到來，也給美洲的印地安人帶來了瘟疫。因為這場瘟疫，北美印第安人以駭人的速度死亡，人口數從原本的8000萬人，到1637年只剩下不到1500萬人；而在這一年，才是北美的首次宣布慶祝「感恩節」，更是慶祝當時野心勃勃的他們在康乃狄克山谷對佩科特人的屠殺。

1703年，從英國移民到美洲的清教徒們在立法會議上決定，每殺一個印第安人剝掉頭皮獎賞40鎊。後來改為成年男子獎賞100鎊，婦女兒童獎賞50鎊。直到美國獨立後的1863年，林肯總統宣布「感恩節」為「全國性節日」。「感恩節」給整個北美印第安人種族帶來了毀滅，當然還包括火雞。

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