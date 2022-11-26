根據邱美都《萬年火燒庄》書中記載，清朝時期在員林曾有一場風水大戰。

據說清朝時楊本縣巡視到員林枋橋頭七十二庄媽祖廟，要求媽祖廟後壁要開兩扇窗給員林土地公做眼鏡，這樣才看得遠，媽祖廟才會興旺。結果窗一開便破地理，廟祝趕緊將窗改為門，兩門有如兩道強光直衝員林，導致員林南門外八堡圳附近年年火災，為破此劫，員林人便設兩座水神鎮煞，上刻「一白水德星君」，一座在南門土地公廟前；另一座在明德宮。

南門土地廟前之一白水德星君石碑上刻「光緒三年重修」，證實至少有145年以上的歷史。其香爐上則刻著「南門老四媽會員一同敬獻」，可見該廟與媽祖之關係。

民間傳說似乎把楊本縣講成一個到處搞破壞的惡官，事實上，楊桂森任內頗有治績，鹿港民眾為感念其恩德，還把其捐俸所建的「利濟橋」稱為「楊公橋」。他在臺灣曾任彰化知縣並兼任北路理番鹿仔港海防捕盜同知，任期為1810~12，如此說來，該碑1877年重修，初建有可能是在楊桂森還在彰化任官的那幾年，搞不好有兩百年歷史。

大饒路明德宮，也是土地公廟，廟前也有一白水德星君碑，但和南門土地廟的不相同，並非一式兩碑。

這兩處的水德星君在「一」這個字上有相似處，都斷成兩截，不知其緣由為何，另明德宮前的碑上有「鎮首」二字，其中的「首」字下方多了兩點，大概是有特殊考量。碑的左右兩邊則刻「龍身合 境平安」「安五土 無禁忌」，不過這上下聯若按照龍虎兩邊唸起來怪怪的，似乎應該顛倒唸比較順。

這兩方石碑，見證了兩百年前那段風水大戰，也是臺灣民俗中，大自然信仰的最佳見證。

作者為一介小角色

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