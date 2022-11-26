B組小組賽26日上演「英美對決」，賽前受看好的英格蘭卻拿不下美國，一度還被搶得上風，最後在90分鐘的攻防之後0比0握手言和。這個結果對美國而言和輸球差不多，他們已退至淘汰邊緣，但他們的表現令球迷肅然起敬。英格蘭1勝1和仍在B組領先（4分），連續兩戰和局的美國（2分）下一戰若平手或輸給伊朗就會被淘汰。

基於「美式足球」在美國的風行，football一詞在美國專指美式足球，原先的傳統協會足球被稱為soccer。英格蘭球迷賽前嗆聲要教教美國人什麼是真正的football，現場美國支持者士氣高昂，賽前也齊聲大喊「it's called soccer!（這叫做soccer）」來回嗆英格蘭。其實soccer一詞早年亦是從英國傳入美國。

英格蘭擺出4-2-3-1隊形，中場貝林罕（Jude Bellingham）在第9分鐘一記傳中，前鋒肯恩（Harry Kane）差點攻進，可惜被美國後衛齊瑪曼（Walker Zimmerman）擋下。此後美國不斷抵禦英格蘭的攻勢，甚至在下半場一度反過來壓迫英格蘭，最後一波攻勢肯恩頭槌沒進，終於遭到美國逼和。

美國只剩一個晉級希望：擊敗伊朗，平手即被淘汰。英格蘭錯失提前晉級機會，不過仍處於小組最優位，對戰威爾斯只要不輸4球就可晉級。