九合一選舉今登場，中央流行疫情指揮中心呼籲，自11月21日起確診的民眾，由於隔離期尚未結束，因此不能外出投票，違者最高恐被罰200萬，目前預估受影響的人約有6.5萬。而《中時新聞網》整理出疫情期間投票的6個常見問題供民眾參考。

一、確診者出門投票會怎樣？

已經通報確診，但仍外出投票的人，依法可開罰20萬到200萬。

二、哪天起確診就不能出門？

目前確診隔離制度為「5＋n」，至少要隔離滿5天才可以出門，因此從11月21日起到今天確診的人，都不可以外出投票。

三、確診者同住家人可投票？

確診者同住家人只要沒有症狀，且有2天快篩的證明即可投票。

四、快篩陽性沒通報可投票？

快篩沒通報等於沒有完成確診程序，因此尚未被判定確診，因此很難判定，但指揮中心呼籲民眾，有相關症狀者，強烈建議不要出門，以免傳染給別人。

五、有症狀但快篩陰可投票？

針對有呼吸道或發燒症狀，但快篩陰性的民眾，中選會在各投開票所都設有防疫專用通道及蓋選票的遮屏。不過，中選會也提醒，這個特殊通道並不是給確診者使用，請特別注意。

六、投票戴口罩哪些恐違規？

投票時可以配戴所有素色的口罩，只要注意口罩上不可以有任何政黨或候選人的相關標誌，違者恐被處50萬至500萬的罰緩。所以民眾出門前請先注意口罩上不要印有任何號碼、圖案或字樣。