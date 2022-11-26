台北一名男子今年1月在國有財產署北區分署辦理承租業務，因意見不合當場與父親大吵起來，他一氣之下當眾喊「我爸爸跟我前女友上床」，當時附近有政風室主任、1名親屬和2名鄰居，櫃台監視器也能佐證男子有說出此話，法官依誹謗罪處有期徒刑3月，可易科罰金。

判決書指出，男子在今年1月21日上午11時35分許，在北市財產國有財產署北區分署，代理弟弟辦理國有基地租約變更出租人事務時，當場與父親因意見不同發生爭執，政風室主任劉男到場排解，並且引導至櫃檯旁民眾接待區，男子接著當眾說「我爸爸跟我前女友上床」誹謗父親。

當時在場的人還有男子父親的姪子、鄰居母子等人，男子事後被父親提告妨害名譽，男子辯稱「我只是跟政風室主任劉昭男講，並沒有誹謗犯意」，辯護律師稱男子只是回應劉男的詢問，無散布於眾的意圖，男子後來在法庭上承認有說過此話，且根據當時監視器畫面，當時父親氣憤地說「我跟他老婆睡」，姪子說「這種話他講得出說」、「XXX說，他老爸跟他前女友睡一起」。

法官認為，男子為碩士畢業，屬有相當智識程度之人，竟無視父子親情，不思謹慎行事，率爾傳述足以貶抑告訴人名譽之負面言論，考量他未婚、從事保險業、現須給付未成年子女扶養費等生活狀況，依誹謗罪處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1仟元折算1日。