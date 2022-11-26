南韓全方位藝人李昇基，日前驚爆出道18年來所賺取至少100億韓幣(約2.3億台幣)音源收入，全遭所屬經紀公司Hook娛樂私吞，引起輿論譁然，對此，25日南韓娛樂記者李鎮浩(音譯)再出面爆料，作為國寶級天后、Hook元老的李仙姬也沒拿到音源的錢。

李仙姬出道超過38年，擁有多首人氣代表作品，80年代時曾風靡整個南韓，2002年起她退居幕後，慧眼獨到相中李昇基的資質與潛力，將他培養成一名歌手，因此這次李昇基事件爆發後，網友質疑她作為恩師竟「旁觀」愛徒受害，對此，25日李鎮浩稱已掌握足夠證據，其實李仙姬也沒拿到應有音源收入，甚至不知情何謂音源收入結算。

李鎮浩指出，李昇基事件爆發後，李仙姬曾向工作人員說：「回來HOOK娛樂以後，完全沒人跟我說音源收益必須分給歌手，還以為全部是公司的收益。」此外，李鎮浩也說李仙姬在Hook公司的職位，不可能有辦法干預李昇基音源結算，而且李仙姬連出演、公演等竟也沒拿到應有的報酬，然而，李仙姬還未打算向公司提出異議，原因正是與代表權海真認識已久，擁有多年合作的情感。

其實，Hook娛樂昨(25日)曾發出聲明表示，公司自2006年起皆由權海真代表100%持股，李仙姬僅是因是元老級藝人，才會把她登記為名義理事，強調「李仙姬從未參與公司經營或分配收益」，若有任何臆測損害到藝人名譽，將採取法律手段應對。而李昇基也很信任恩師，曾向韓媒《東亞日報》表示雖未能評論太多，但李仙姬確實與此事無關。