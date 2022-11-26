🚨 Mexico fans chant 'F*ck Messi' - it turns into a huge brawl with Argentina fans pic.twitter.com/RRBu5z6UiD — SPORTbible (@sportbible) November 24, 2022

阿根廷大爆冷門輸給沙烏地阿拉伯之後，27日凌晨3時對戰墨西哥成為他們的生死戰，還可能成為球星梅西（Lionel Messi）的「最後一舞」。雙方球迷非常亢奮，開賽前晚在卡達杜哈的艾爾比達公園（Al Bidda Park）狹路相逢，墨西哥球迷高喊：「去你的梅西」引起阿根廷球迷的憤怒，兩邊爆發衝突，第一時間也沒有卡達執法人員介入。

兩國球迷語言相通（西班牙語），互嗆之後就有人衝上前又踢又打，有人因此受輕傷，墨西哥記者尼諾（Omar Nino）也在現場。

墨西哥首戰0比0踢平波蘭，門神歐丘亞（Guillermo Ochoa）神奇擋下波蘭「足球先生」萊萬多斯基（Robert Lewandowski）的12碼罰球，讓他們的球迷獲得嗆聲梅西的本錢。

除此之外，沙國球迷在擊敗阿根廷賽後也做出挑釁梅西的手勢，他們模仿梅西宿敵C.羅納多（Cristiano Ronaldo）的招牌動作「SIUUU」來嗆聲，當時阿根廷球迷很沮喪而沒有反應。

梅西此次世足獲得許多代言合約，如果阿根廷無法晉級，將面臨贊助商提前退出的問題。以梅西在世界足壇的號召力，一些海外球迷為了親睹梅西「最後一舞」砸大錢飛往卡達，即使是主辦國卡達都希望阿根廷能存活下去。