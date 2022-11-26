先前因為左側內收肌拉傷缺陣5場的湖人「小皇帝」詹姆斯，26日湖人官方宣布即將宣告傷癒復出，且在客場遭遇馬刺比賽先發上陣，這對目前只拿5勝11敗，位居西區倒數第2難堪位置的湖人來說，無非是天大的好消息，但在他缺陣期間，湖人拿下3勝2敗。

湖人今天也因貝弗利被聯盟禁賽3場做出變陣，除了交由本季首次先發的薛洛德取代貝弗利先發位置，另外4名先發球員分別是詹姆斯、安東尼戴維斯、隆尼沃克與特洛伊布朗。

詹姆斯本季場均24.9分、8.8籃板及6.9助攻，表現完全不像下個月底將滿38歲的老將，他在本月10日跟快艇打完洛杉磯內戰之後，突然宣告左側內收肌拉傷，整整休息16天之後才告復出，接下來只能希望盡量避免再次受傷，免得造成長期缺席窘境。

畢竟《ESPN》資深記者麥克曼納明最近爆料，湖人內部深信他們已經逐漸走出季初低潮，更認定湖人能在12月15日交易窗口開啟之前，勝率重新回到5成地步，假如屆時沒有辦法達到這個目標，湖人就會展開積極交易動作，尤其是把韋斯布魯克趕緊交易出去。