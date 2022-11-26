印度老德里最古老繁忙的市場月光集市（Chandni Chowk）當中的電器街發生大火，因街道狹窄又火勢猛烈導致消防隊難以有效進行滅火，最終燒毀了50多家商店，警方表示截至目前為止還沒有人員受傷的報告。
據印度《經濟時報》（Economic Times）26日報導，本起火災的起因，火勢從一家商店開始，很快蔓延到鄰近的商店，而這些商店多是電器行。當地消防部門表示，當地時間24日晚上9點19分接到了有關火災的電話，40輛消防車遂緊急前往現場。火勢在12個多小時後已被控制，目前仍有22 輛消防車正在進行冷卻。
德里消防局局長加格（Atul Garg） 25日表示：「火勢已得到控制。現在有22 輛消防車正在為冷卻作業工作。但是，起火原因尚不清楚。」據加格稱，起火地點結構薄弱、缺水和道路狹窄，建築物開始倒塌。使得德里消防局難以開展滅火行動，但消防局仍部署了200多名消防人員，
新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）對這場事件表示悲痛，並表示正在向有關地區行政部門了解情況。
「昨晚深夜在月光市集的發生的火災令人非常難過。自昨晚以來，消防隊人員正在努力撲滅火焰。我正在從地區管理部門獲取有關這件事的信息。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。