印度老德里最古老繁忙的市場月光集市（Chandni Chowk）當中的電器街發生大火，因街道狹窄又火勢猛烈導致消防隊難以有效進行滅火，最終燒毀了50多家商店，警方表示截至目前為止還沒有人員受傷的報告。

A massive fire outbreak at Old Delhi's Famous Chandni Chowk 'Bhagirath Place Market'

Massive fire breaks out at Bhagirath Palace market in Delhi's Chandni Chowk around 20 fire tenders have been rushed to the spot.#ChandniChowk #Delhi06 #Delhi #Dilli #fire pic.twitter.com/aZD4y84kj2 — Vishal_Journalist🇮🇳🚩 (@vishal_stan) November 24, 2022

據印度《經濟時報》（Economic Times）26日報導，本起火災的起因，火勢從一家商店開始，很快蔓延到鄰近的商店，而這些商店多是電器行。當地消防部門表示，當地時間24日晚上9點19分接到了有關火災的電話，40輛消防車遂緊急前往現場。火勢在12個多小時後已被控制，目前仍有22 輛消防車正在進行冷卻。

fire broke out in the shops of Bhagirath Palace market of Chandni Chowk. The process of extinguishing is underway.



Bhagirath Palace is Asia's Largest Electrical Market 😕 pic.twitter.com/SqzEthGJ9w — Ms.पॉजिटिविटी 🇮🇳 (@No__negativtyxd) November 24, 2022

德里消防局局長加格（Atul Garg） 25日表示：「火勢已得到控制。現在有22 輛消防車正在為冷卻作業工作。但是，起火原因尚不清楚。」據加格稱，起火地點結構薄弱、缺水和道路狹窄，建築物開始倒塌。使得德里消防局難以開展滅火行動，但消防局仍部署了200多名消防人員，

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A major fire broke out Thursday evening at the wholesale Bhagirath Palace market in North Delhi's Chandni Chowk area. The fire was extinguished after all-night operations. #India #ChandniChowkFire #Accident pic.twitter.com/8VP6ix8Mb3 — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 25, 2022

新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）對這場事件表示悲痛，並表示正在向有關地區行政部門了解情況。

「昨晚深夜在月光市集的發生的火災令人非常難過。自昨晚以來，消防隊人員正在努力撲滅火焰。我正在從地區管理部門獲取有關這件事的信息。」