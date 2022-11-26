衣服不要隨便亂買，一名男網友分享，大學T上印著一個不堪入目的英文單字，讓他看了超尷尬，也提醒不懂英文的人查詢前要做好心理準備，引起網友討論，不少人使用Google翻譯查詢以後驚呼，我看了什麼？這也太噁了，到底誰會用這個單字？

一名男網友昨在臉書社團《路上觀察學院》上發文說，許多衣服會印上英文字，有時候的選字太過奇葩，總會讓人噗哧一笑，但這次偶然看到一個英文字，他只覺淂太可怕了，懂英文的人都會有同感，不懂的人請在使用Google翻譯前做好心理準備。

從照片中可見，一間衣服店，將一件米白色的大學T掛在價上，只見衣服設計得很簡約，上面只有一個英文單字「Smegma」，乍看之下，其實並不難看，但實際查詢「Smegma」的意思後，卻發現這個字竟是「包皮垢」，引起網友熱烈討論。

不少人傻眼直呼，這告訴我們以後買衣服，要先查詢一些字的意思。「乾，我真的去翻譯查出來欸，好噁，到底誰會用這個單字啦」、「不知道意思的話，拜託不要Google了」、「完了我忘不掉」、「今天學會了一個單字」。

另有苦主則說，曾遇過一位外國人低聲建議她不要繼續穿身上的衣服，她追問原因才知道，上面竟然用英文寫著「我是愛吸毒的爛女人！」讓得知真相的她，當下尷尬到不行。