2022九合一公職及公民複決投票今日登場，也是台灣民眾黨第一次參加九合一選舉搶攻地方，黨主席柯文哲的動向也備受矚目。今一早8點便與夫人陳珮琪現身金甌女中投票，柯文哲受訪時坦言，今天投票不會緊張、保持平常心，相信選民的智慧。

被問及原定要跟北市八個議員候選人一起投票，但又改成與夫人陳珮琪一起，柯文哲先是表示「阿反正她也要投的」，又說，原定計畫是到新竹陪候選人高虹安投票、再回台北陪候選人黃珊珊，但後來想到還有8個議員候選人，為了公平性所以取消。

媒體詢問柯文哲投票結束後去哪裡看開票？柯文哲表示，臺大醫院旁邊國際會議中心有個選情中心，「等結果出來之後再去就可以了」。媒體追問，會陪黃珊珊看開票嗎？柯表示，「不用吧，我先在這邊開完記者會再去她那邊」。

媒體再問，心情上會不會緊張？柯文哲回應，「不會啊緊張什麼」，我們這種重症外科出生的人，一向遇到什麼大局面，都還心情保持平靜。