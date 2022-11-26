今日是九合一選舉，行政院長蘇貞昌今早8時與妻子前往新北市樹林育林國中投票，媒體問及，今日投票結果是否會影響其之後的動向，蘇貞昌並未正面回應。（蔡雯如攝）

今日是九合一選舉，行政院長蘇貞昌今早8時與妻子前往新北市樹林育林國中投票，他在排隊前也與民眾寒暄，問候選務人員和警方，投票人龍沒有很長，約10分鐘便完成整個程序。媒體問及，今日投票結果是否會影響其之後的動向，蘇貞昌並未正面回應。

蘇貞昌表示，今天是投票日，台灣能夠有投票權是非常幸福的事，一早來看到民眾提前排隊，選務進行蠻順利，請大家一定要出來投票，選務人員和警察人員維持秩序、做選務工作非常不簡單，因此特別來謝謝他們，請大家跟選務警察人員配合，讓選舉順利，也記得今天一定要出來投票。