《新疆日報》26日報導，烏魯木齊市天山區吉祥苑社區一高層住宅樓11月24日19時49分許發生10死至少9傷火警。網傳係防疫防控過度造成逃生困難， 25日晚間緊急召開記者會闢謠強調，網傳火警社區有靜默三天、涉事居民樓逃生通道被鐵絲捆綁等問題。經與吉祥苑社區所在街道、社區及現場消防救援人員反復核實，社區不存在鐵絲捆綁的問題，樓棟所有住戶門、單元門均未封閉。網上所傳樓層門用鐵絲捆綁的圖片為移花接木、惡意拼接。

烏魯木齊市長買買提明·卡德通報事故善後情況稱，經現場勘驗和詢問當事人，起火建築係高層住宅樓，起火部位在2單元15層，初步判定，因電器線路故障引發火災，相關當事人發現臥室插線板著火，遂潑水滅火無果後下來報警，火源引燃室內物品，火勢蔓延至17層，煙氣擴散至21層。目前正全面做好罹難者家屬、傷患及家屬的安撫和幫扶救濟工作。自治區和烏魯木齊市已成立聯合調查組，深入調查火災原因和責任，對涉及失職失責人員，將依法依規嚴肅追責、絕不姑息。

天山區區長哈米提·買買提伊明通強調，關於網傳是否存在社區靜默三天、涉事居民樓逃生通道被鐵絲捆綁的問題。經與吉祥苑社區所在街道、社區以及現場消防救援人員反復核實，社區不存在鐵絲捆綁的問題，樓棟所有住戶門、單元門均未封閉。網上所傳樓層門用鐵絲捆綁的圖片為移花接木、惡意拼接。

關於網民質疑吉祥苑社區為「低風險，可下樓活動」問題。按照《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》和疫情防控有關規定，經綜合研判評估，2022年11月12日起，吉祥苑社區由高風險區降為低風險區。隨後，根據《關於有序恢復低風險區居民生活秩序的工作方案》，區疫情防控指揮部對吉祥苑社區防控隊伍、基礎台帳、全員核酸檢測、公共衛生環境整治情況等綜合評估後，自11月20日起，吉祥苑社區居民已實行錯峰有序出戶下樓、在社區內活動。

烏魯木齊市消防救援支隊支隊長李文勝表示，市消防救援支隊先後調集7個消防救援站和一個重型機械救援大隊，共計23輛消防車109名消防員趕赴現場處置。獲報後，19時54分轄區和平路消防站3車15人首先到場，22時35分現場明火被撲滅。此次火警具有火災荷載大，蔓延速度快；被困人員多，疏散搜救難等特點。

這起火災造成重大人員傷亡教訓深刻：一是居民家庭電氣線路敷設安裝不符合消防安全管理規定。二是發生火災的樓層常閉式防火門未保持關閉，導致火災迅速蔓延擴大。三是著火社區道路狹窄，私家車停放混亂，影響消防車快速到場處置。四是部分居民自防自救能力弱，對居住建築通往樓頂的第二安全出口位置不熟悉，火災發生時未有效撲救及時逃生自救。