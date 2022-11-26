台北一名外商公司業務女經理去年起發現，擔任紫微斗數命理師的丈夫行蹤可疑，追查之下發現對方與一名68歲女學生有染，她還在家中浴室發現多瓶旅館沐浴用品，徵信社也拍到對方2人多次出入飯店，她一怒求償200萬，法官認為照片已明確證明出軌事實，判2人須賠40萬。可上訴。

判決書指出，男子與小芳結婚8年無子，丈夫7年前經小芳介紹，學習紫微斗數並擔任授課老師，小芳控訴去年起發現丈夫經常不接電話，即便對方告知行程，她事後核對信用卡消費帳單與，卻與其地點不符，且丈夫曾說上課結識到一名有錢學生A女，A女還曾半夜致電，她去年5月在浴室發現某酒店標籤的沐浴乳、洗髮乳，和另間旅館的漱口水，氣得質疑丈夫外遇。

小芳控訴丈夫之後把她趕出家門、申請保護令，還把她的房子租給A女，藉此同居，她提告求償200萬；不過男子稱A女年事已高，曾罹患自主神經系統疾患、高血脂症、甲狀腺低下等病，行走需輔具，他僅是攙扶對方並無通姦行為，而小芳僅以浴室有旅館盥洗用品就懷疑外遇，且小芳是主動離家，他並無趕人。

法官勘驗小芳與A男被徵信社拍到的照片，並另外詢問飯店住房紀錄，認定2人確實有牽手、挽臂、逛街、逛超市、吃飯談笑等行為，親密互動與一般情侶相似，且從多張照片也可看出A女能自己行走，不需要攙扶，且同住旅館已侵害人妻配偶權，審理後判2人須連帶賠償40萬元。可上訴。