民進黨台北市長候選人陳時中今天上午8點30分與兒子一起前往台大附近的水源區民活動中心投票。他說，這場選舉，大家都非常盡心盡力也告一段落，所以帶著輕鬆的心情來投票。但接下來幾小時還蠻難熬的，他能夠睡得著就睡一下，否則會以看一些訊息為主。

陳時中一早穿著灰色運動衫戴著灰色口罩，前往住家附近的投票所投票，被問到目前的心情如何？他說，今天早上起來，他心情非常好，昨晚也睡得很好。

對於今天穿得服裝非常休閒，他說，今天難得休閒，這場大家都非常盡心盡力，也告一段落，所以帶著輕鬆的心情來投票。

陳時中是由兒子陪同一起到投開票所投下神聖一票，他說，這一路以來大家加油聲不斷。他這一路走過來，太太對他的加油也很多，他也非常感謝，昨天晚上選前之夜大家也都很感動。

距離開票還有幾個小時，媒體詢問這段時間他會做些什麼？有何規畫？陳時中笑著說，沒有啦！這幾個小時好像還蠻難熬的，能夠睡得著就睡一下，大概還是以看一些訊息，能夠睡著當然睡一下是最好。

陳時中今天的口罩顏色與衣服相似，被問到是否特意搭配？他說，並沒有，「我們男人家沒有這麼重視這服裝啦！」就是穿得比較輕鬆一點。今天早上出門，還發覺他好像沒有一般沒有標誌的口罩，後來才看到有朋友給他的口罩。

至於昨晚，他說，應該有睡到5、6個鐘頭，經過昨晚那那場大雨的淬煉之後，「我想我們都更堅強」，一直以來他都維持一個相當輕鬆的心情，該努力盡做的都做了，心情就放得下來。