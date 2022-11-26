陳水扁身穿大紅衣去投票 喊出這一句 09:272022/11/26 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前總統陳水扁身穿紅色上衣前往台南市政府衛生局林森辦公室的投票所投票。（洪榮志攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統陳水扁投票前接受量測體溫。（洪榮志攝） 前總統陳水扁進入投票所領票。（洪榮志攝） 九合一選舉投票日，前總統陳水扁於上午8點40分身穿紅色上衣，神情愉悅地前往設於台南市政府衛生局林森辦公室的投票所投票。投票前，阿扁也呼籲選民踴躍投票，不要放棄手中神聖的一票。 九合一選舉台南市陳水扁衛生局阿扁 選前衝刺 陳其邁拜票催票呼籲市民踴躍投票 投票日可宣傳公投 嚴禁候選人蹭熱度 蔡英文催票影片熱騰騰出爐 籲鄉親投票支持黃偉哲 #前總統陳水扁 #呼籲 #踴躍投票 #九合一選舉 #阿扁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中掃街遇民眾比倒讚 郭正亮分析內幕 18:562022/11/25 政治 籲鄉親出門投票 侯友宜：再一次歡呼讓新北更好 15:522022/11/25 政治 蘇清泉選前東港大拜票 呼籲支持者要催票投票並監票 17:432022/11/25 政治 選前之夜 張麗善、劉建國斗六尬場掃街 04:102022/11/26 地方新聞 蔡英文召喚817萬票綠投綠 國民黨：年輕選民已出走 13:082022/11/25 政治 選前之夜徒步掃街 黃偉哲支持者兵分37區「齊步走」催票 19:142022/11/25 政治 選戰最終倒數 陳其邁選前之夜嗨爆全場 21:002022/11/25 政治 蘇貞昌和太太樹林投票 被問「選動向」反應曝光 08:592022/11/26 政治 九合一選舉登場 柯文哲現身投票喊「不緊張」陳珮琪也來了 08:582022/11/26 政治 選戰倒數 高揚凱PO這段影片喊：一定不辜負大家期待 15:342022/11/25 政治 選前之夜 藍綠雲林縣長候選人斗六掃街拜票最後衝刺 20:422022/11/25 政治 嘉市選前之夜大車拚 她與雞排妹婚紗登場成嬌點 20:542022/11/25 政治 小英催票號召辣台派 鄭麗文：年輕選民已出走 04:102022/11/26 政治要聞 選前1天拍碩士畢業照 李眉蓁笑稱：服了老天爺很會安排 14:282022/11/25 政治 縣市長選舉跟總統選舉一樣重要！林佳龍催票籲：為台灣挺身而出 14:262022/11/25 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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