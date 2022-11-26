前總統陳水扁投票前接受量測體溫。（洪榮志攝）

前總統陳水扁進入投票所領票。（洪榮志攝）

九合一選舉投票日，前總統陳水扁於上午8點40分身穿紅色上衣，神情愉悅地前往設於台南市政府衛生局林森辦公室的投票所投票。投票前，阿扁也呼籲選民踴躍投票，不要放棄手中神聖的一票。

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