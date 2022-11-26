大陸觀察者網26日報導，上海市文旅局官網11月25日晚發布《關於調整本市文旅場所疫情防控管理措施的通知》，即日起進入上海文旅場所，須持48小時內核酸陰性證明

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《通知》要求各區文化和旅遊局，各文旅企事業單位，鑒於目前上海市新冠肺炎疫情防控形勢，為進一步加強文旅場所疫情防控管理，更好地保障市民遊客生命安全和身體健康，經研究決定，從即日起進入上海市演出場所、娛樂場所、棋牌室、互聯網上網服務營業場所、劇本娛樂場所、A級旅遊景區、博物館、美術館、公共圖書館、文化館（社區文化活動中心）、旅遊諮詢服務中心等文化旅遊場所的市民、遊客，須持有48小時內核酸檢測陰性證明，不得以24小時內核酸採樣證明入場，不得以現場抗原檢測代替有效核酸陰性證明。

沒有智慧手機的老年人、幼兒等無法掃碼、亮碼的市民遊客，可使用紙質離線「隨申碼」和本人身分證，經查驗後進入。此項措施後續根據疫情形勢和防控要求動態調整。

《通知》要求上海各區文化旅遊局履行屬地責任，督促指導轄區內各文旅場所嚴格落實各項防控措施；請各文旅場所落實主體責任，把好場所入口關，做到逢進必掃、逢掃必驗。