汪小菲因被大S提告連日暴走，昨(25日)他發文宣布休戰，同時間張穎穎也發文，表示前一晚汪小菲直播時她喊「我在呢」，是由於以為對方睡著，想出聲讓他心安。近日汪小菲更進一步認戀，在朋友圈發文：「愛就愛了，後果我能承擔」，而網上也傳出數支疑似汪小菲的音檔，其中一則還似乎正在跟張穎穎談有了小孩的事，對此，汪小菲暫未回應，不知真偽。

汪小菲昨在朋友圈發文，寫下：「愛就愛了，後果我能承擔！我汪小菲，對朋友對任何人，都問心無愧。愛你們」，疑似間接回應昨天張穎穎的發文，而張穎穎昨更表示，因為汪小菲為了家事心力交瘁，「我能做的只有安撫他的情緒，不要讓他再碰手機、看新聞」，並表示不願參與汪小菲的家務事，但希望他能快樂起來，形同認戀。

汪小菲再度認愛。（圖／翻攝自娛樂扒叔微博）

汪小菲感謝張穎穎。（圖／翻攝自娛樂扒叔微博）

今稍早，台灣狗仔葛斯齊發文，表示聽聞關於汪小菲的三段錄音已經在微博上曝光，「錄音檔為汪電話內容，提到『我想妳、我說妳告訴穎穎我X媽愛她、我被她（張穎穎）拉黑、哇X我X媽憑什麼這樣對我呢、嗨啊、麻藥』」。

葛斯齊發文。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）

另外兩支是汪小菲和張穎穎對話，和汪找友人跟張穎穎求和的內容，葛斯齊說：「一位年輕企業家，說話三不五時操X媽，滿口低俗髒話，對人充滿貶低態度，我真的很難想像大S曾經嫁過這樣的人，將近10年怎麼過的，都活在言語暴力下嗎？」而其中，網上熱議的是汪小菲和張穎穎談論有了小孩的對話，汪小菲稱：「那有了就生唄！怎麼了？」，接下來聲音模糊，不確定是否真是汪小菲本人。