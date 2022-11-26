每到選舉街頭上四處插滿競選旗幟、看板，如今2022九合一大選進入尾聲，高市府環保局將於26日下午4時投票結束後，執行各區主要道路有關標語、看版、旗幟及布條等競選廣告物移除作業，目標於11月27日中午前恢復市容環境整潔。

高市府環保局長張瑞琿表示，為了確保競選廣告物設置位置不致妨礙公共安全或交通秩序，並維護環境市容，今年9月28日公告「111年地方公職人員選舉候選人競選廣告物設置期間及應遵守事項」，並律定各候選人應於投開票當日24時前自行移除競選廣告物。

張瑞琿指出，為了加速清除效率，今年更透過由候選人競選辦公處簽具委託書方式，若同意委由環保局移除競選廣告，則各區清潔隊將於投開票當日下午4時起開始執行相關移除作業，預計在27日中午前全數清除完成，迅速恢復乾淨整潔的市容。

環保局呼籲，不僅競選廣告物，所有宣傳廣告應依規定地點設置，避免造成環境髒亂、維持市容整潔，可多利用電子媒體等數位方式宣傳，減少廣告垃圾產生，共同維護環境。