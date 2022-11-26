胰臟癌為2020年國人10大死因的第7名，由於發生人數幾乎等於死亡人數，因此又被稱作是「癌王」。護理師陳麗華分享，一位非常養生的50多歲的男患者，近1年來飽受背痛所苦，直到1個月暴瘦5公斤，才趕緊衝醫院就醫，結果竟被檢查出罹患胰臟癌末期，讓患者本身無法接受。

護理師陳麗華在節目《健康2.0》上分享，在開刀房工作的時候，曾遇過一個50多歲的男患者，本身有胰臟癌的家族病史，因此他本身蠻注重身體健康，也都會定期檢查。最近這1年來卻發現自己的背部經常隱隱作痛，最後甚至變成一直很痛。

陳麗華表示，男患者發現背部疼痛的問題，非但沒有趨緩，反而還越來越嚴重，讓他不舒服到無法好好休息、睡覺與吃飯。後來男患者發現自己短短1個月竟然瘦了5公斤，讓他嚇歪立刻衝到醫院檢查，結果竟然是胰臟癌末期。

陳麗華指出，男患者知道以後完全不能接受，不理解自己多年來努力保養身體，甚至還會定期做各種檢查，怎麼還是在50歲的時候就罹患胰臟癌，而且一查就是末期。

陳麗華也說，另外一位76歲的男患者，本身有糖尿病的病史，雖然很喜歡吃甜食，但把血糖控制得很好，甚至還會定期運動、節食，把身體管理得很好，但最近1至2個月卻發現自己狂打嗝，不管有無進食，甚至連睡覺的時候都會打嗝，嘗試許多治療打嗝的偏方都無果，後來去醫院檢查，同樣也被驗出罹患胰臟癌，而且已經轉移到肝肺。