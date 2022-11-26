知名YouTuber「白癡公主」擁有甜美臉蛋與渾圓大眼，以拍攝無厘頭的搞笑影片聞名，受到大批粉絲喜愛，IG超過百萬人追蹤，她近日更新影片，內容要來挑戰「體驗不同程度的痛」，其中一幕只見她插滿66根針灸的針，還當場崩潰大哭，無奈表示：「我為什麼要答應拍這個企劃」。

白癡公主近日更新影片，開頭表示每個人對於疼痛的忍受力不同，更指出疼痛是有分等級，自己拍攝此影片就是要突破自我，體驗「不同種的痛」，她依序體驗抽血、腳底按摩、手被夾到、被貓咬、走健康步道以及私密處除毛，雖然過程中不斷露面猙獰表情及痛苦哀嚎，但似乎都在她所能忍受的範圍內。

白癡公主最後體驗「針灸」，只見她從被插入第一根針後，就頻頻哀嚎直呼好痛，雖然師傅要她放鬆，但她依舊忍受不了大喊：「可麼可能放鬆，超痛的」，最後頭部、額頭、臉部、耳朵被插滿66根插，讓她不僅痛到當場淚崩，還大爆粗口，聽到師傅表示留針1小時效果會更好，更讓她呈現眼神死的表情，不過仍不忘曬出自拍照跟網友分享，直呼：「66根插好插滿，我很勇敢」。

對此，網友紛紛留言：「痴痴真的是超棒的代言人，為了止痛藥的代言，努力嘗試各種酷刑」、「我覺得按摩師傅那邊，應該是全部收視率最高的部分」、「本來以為抽血已經是地獄，原來針灸那邊才是真地獄，我邊看邊哭耶」、「好恐怖喔～滿頭被插滿針刺真的好可怕，痴痴真的有夠勇敢」。