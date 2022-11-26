九合一選舉投票日今天登場，高雄市長陳其邁一早8時10分就前往轄區左營區新莊國小投票，投票前，他不斷提醒希望大家踴躍投票，因為你不投票就是別人幫你決定你的未來，至於今天投票率預測，陳其邁認為，以往這個時間排隊投票人很多，現在看來投票率還須加強。

高雄市左營區新莊國小投開票所8時就有少許民眾排隊投票，高雄市長陳其邁8時10分抵達投開票所，一下車他臉上盡是笑容，他說今天心情很好，又是陽光普照的日子，非常鼓勵大家能夠踴躍投票，可以讓大家來決定台灣民主的深化。

對於今天投票率，陳其邁說，投票率高低有許多因素，希望民主實踐的過程，有更多人參與投票，這對未來公共事務都能有所幫助，因此希望大家趁著好天氣，能夠趕快出來投票。

即使投票，陳其邁也不忘行銷高雄，呼籲大家可以投完票後利用一點時間，跟家人出遊、相處或是到像亞灣區、旗津、山城9區走走，都非常地棒，一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲，民主實踐再加輕旅行非常好。對於選舉最後結果，陳其邁表示，就交由選民來做決定。