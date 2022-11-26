桃園市長鄭文燦（右）9點陪同民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（左）至蘆竹國小投票。（陳夢茹攝）

今天是九合一選舉投票日，桃園市長鄭文燦9點陪同民進黨桃園市長候選人鄭運鵬至蘆竹國小投票，2人紛紛直呼今天投票抱持平常心，呼籲選民出來踴躍投票。

鄭運鵬表示，今天心情很好，天氣雖然有陰陰的，但是沒有什麼雨，希望大家都能踴躍投票，投給心目中最好的候選人，由於我們的選舉期間比較短，所以過去100多天每天都當作是選戰的最後1天，作息都一樣，今天也是抱持平常心。談及是否有攜帶幸運小物，鄭運鵬笑說，並沒有特別準備幸運物，但這是第1次穿整套西裝來投票，西裝也是原本就放在車上的，並沒有特別選過。

鄭文燦則說，自己早上9點先陪鄭運鵬到蘆竹國小投票，這裡是他媽媽的故鄉，接著10點自己會回到八德大安國小投票，那是他自己故鄉，是抱著平常心，畢竟所有努力都做了，只盼能有好結果，也希望所有的選民要珍惜手中民主而神聖的1票，決定自己城市的未來。至於輔選行程告一段落後有無其他安排？鄭文燦回應，目前有很多提議但自己還未決定，而且選後還有市政工作要處理，星期一還是要回市府上班，仍有許多工作要推動，強調自己會把市政工作放在首位，其餘再來安排。