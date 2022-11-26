英國女王9月8日辭世，但9月6日仍拄著拐杖，在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）等著會見當時新選出的女首相特拉絲（Liz Truss）。（達志圖庫/TGP）

英國女王伊莉莎白二世生前在公開場合總是笑容可掬，甚至臨終前幾個月，還在勉力執行公務。儘管正式文件載明，她的死因是「年老」，但身為已故菲立普親王（Prince Philip）40年老友的傳記作家布蘭德雷斯（Gyles Brandreth）在新書中說，其實96歲的女王是因為罕見的骨髓癌病逝。

據《哈囉！》（Hello！）雜誌和《鏡報》（The Mirror）25日報導，布蘭德雷斯在即將出版的新書《伊莉莎白：私人寫照》（Elizabeth: An Intimate Portrait）中披露，女王生前幾個月雖飽受骨髓癌折磨，但仍忍著病痛勇敢面對，並繼續執行公務。也因此，在她人生中的最後一年，經常會聽說她感到疲勞、體重大減，行動也愈來愈不方便。

由於布蘭德雷斯是已故王夫菲立普的密友，因此他很可能是從王室成員口中聽來的。雖然女王的病況以目前的技術還無法治癒，但仍有好些療法能讓她延長壽命。