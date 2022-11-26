《重慶日報》26日報導，大陸國務院副總理孫春蘭25日在出席重慶市委書記陳敏爾主持、市長胡衡華參加的新冠肺炎疫情防控工作調度會議，她表示，經過各方共同努力，重慶疫情快速上升的勢頭得到初步遏制，疫情防控取得階段性成效，形勢總體趨穩向好，這充分說明採取的防控措施是正確有效的。目前，疫情依然在高位運行，防控還處在膠著對壘狀態，要把工作做紮實，把措施落到位，早日打贏這場疫情防控硬仗。

大陸衛健委統計，大陸11月25日0—24時，本土確診病例3405例，其中重慶199例。無症狀感染者3萬1504例，其中重慶7522例。顯示重慶市本土確診病例占比下降。

孫春蘭強調，要毫不動搖做到「三個堅定不移」，堅持《第九版》、落實《二十條》，堅定信心，用最短時間、最小代價實現社會面清零目標，落實好疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求。

孫春蘭在講話中指出，要建立以轉運為中心的工作機制，找到傳染源必須第一時間管控到位，基於現場流調科學精準判定密接人員。要進一步加強社區管控，既要把好社區大門，也要管好樓棟小門，嚴格落實對居家隔離人員的管理措施。轉運專班對每個區都要建立台帳，每天對帳銷號，確保應轉盡轉。要做到全市統籌，上下聯動，進一步加大攻堅力度，集中資源力量、加強組織協調，加快建設、用足用好隔離收治資源，科學精準做好各項疫情防控工作，盡快實現社會面清零目標，早日恢復正常生產生活秩序。