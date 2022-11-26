全球前三大半導體設備製造商Tokyo Electron（TEL）在台子公司東京威力科創25日舉行台南營運中心動土大典，使用面積約3.5萬平方公尺（約1.05萬坪）、預計於2024年下半年完工，將可容納近千名員工、促進當地就業機會。

TEL自1996年在台設立東京威力科創至今已深耕26年，透過訂定先進製程開發、在地供應鏈發展、全球人才培育等三大目標，近年在業務、技術、人才等三大層面皆創造亮眼佳績，使TEL集團成為跨國公司在地化發展的典範。

在業務及技術面上，因應物聯網、AI及5G通訊等技術蓬勃發展趨勢，東京威力科創看準產業對半導體晶片需求，持續研發沉積製程設備、塗佈顯影機、蝕刻機與洗淨製程設備等核心業務，能為客戶解決技術難題並兼顧高效產能，有望為客戶節省製程時間與成本。

技術面部分，TEL集團將持續投資，預計在5年內投入至少1兆日圓研究開發，成為公司創下超越市場成長的關鍵之一，與極紫外線（EUV）曝光機搭配的光阻塗佈顯影機台，市占率幾近100％。

為開發先進製程，東京威力科創在台設立研發中心，為業界少數在台維持12吋先進實驗室運作、協助客戶共同開發最新技術的國際設備供應商。基於現地的供應鏈發展，東京威力科創更在台南設立委託製造中心，至今已製造並銷售數千台12吋先進晶圓設備。

在人才面部分，東京威力科創員工人數近3年倍數成長，除積極擴大招募及增設據點外，亦長期推進產學合作計畫，主辦的機器人大賽活動已邁入第7年，除提供學生一展長才的舞台，更吸引半導體產業潛在人才參與、並在賽事過程中快速累積實務經驗。

此外，為響應政府人才培育政策，東京威力科創近期支持清華大學半導體研究學院，不僅贊助經費與獎學金，技術長（CTO）亦將於清華大學開課，提供專業產學知識課程，協助同學在最短時間瞭解半導體產業知識，加深產學合作效益，盼培育在地優秀人才。

東京威力科創表示，多年前已進駐南科提供專業技術服務與諮詢，未來將聚焦在地零組件加工、技術與維修中心發展，帶動南部人才與廠商技術核心實力、縮短與客戶及供應商距離，目標降低採購運輸與時間成本，盼藉此強化南台灣半導體供應鏈。