前立法院長王金平26日上午到路竹區一甲國中的投開票所投票，投完票後他表示，希望大家都要檢討自己，消弭對立。
王金平上午8時從路竹住處走路到一甲國中投票，他到場後向民眾寒暄、問好，排隊投票。
至於陳其邁之前提出希望能揮別過去，王金平對此表示認同，王金平說，大家要發自內心，去檢討自己，消弭對立，營造和氣、和諧的大環境，這是台灣最需要的。在佛教中有人提倡「五和」，包含自我和悅、家庭和順、人我和敬、社會和諧，以及世界和平。
前立法院長王金平26日上午到路竹區一甲國中的投開票所投票，投完票後他表示，希望大家都要檢討自己，消弭對立。
王金平上午8時從路竹住處走路到一甲國中投票，他到場後向民眾寒暄、問好，排隊投票。
至於陳其邁之前提出希望能揮別過去，王金平對此表示認同，王金平說，大家要發自內心，去檢討自己，消弭對立，營造和氣、和諧的大環境，這是台灣最需要的。在佛教中有人提倡「五和」，包含自我和悅、家庭和順、人我和敬、社會和諧，以及世界和平。
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