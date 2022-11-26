Somebody had to do that and take one for the team, and Pat Bev took it. More @undisputed, now on FS1. https://t.co/aBIJ0kRk1v — Skip Bayless (@RealSkipBayless) November 25, 2022

身為美國知名「詹黑」的《FOX體育》名嘴史基普貝勒斯，26日公開力挺湖人後衛貝弗利先前從背後推倒太陽中鋒艾頓，而遭聯盟判罰3場禁賽的「義舉」，更強調「小皇帝」詹姆斯與「一眉哥」安東尼戴維斯應該帶頭幫忙貝弗利繳交罰款，因為貝弗利這種強硬行為對現在湖人很重要。

「我認真地說沒有開玩笑，貝弗利大約被罰27萬美元，我想湖人應該幫他出錢，詹姆斯或安東尼戴維斯應該帶頭幫他出錢，」史基普貝勒斯說，「不僅因為他們兩人賺比較多，更因貝弗利的行為至關重要，他展現應有的強硬，湖人此時正需要鼓舞士氣與精神。」

貝弗利是在24日湖人與太陽比賽當中，眼見隊友里夫斯被戴文布克架倒，憤而衝上前從後方推倒一旁看戲的艾頓，當場就被裁判驅逐出場，姑且不管貝弗利這個動作該說是強硬，還是「沒品」，史基普貝勒斯這番話擺明是在嘲諷詹姆斯與安東尼戴維斯都沒打算替貝弗利講話，更別提代繳罰款。

湖人目前戰績只拿5勝11敗，或許需要利用貝弗利這種接近瘋狗般的強勢替隊友找回來的強硬作風，可是湖人真的要靠這種方式才能找回應有強勢打法的話，未免也太悲情了吧，湖人當前最大的癥結或病症，還是趕緊找回真正適合他們的輪替與打法。