台南市長黃偉哲(左)今早到永康區完成投票。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲(左)今早到永康區完成投票。(曹婷婷攝)

今天是九合一選舉投票日，台南市長黃偉哲今早9點到永康區姑婆票投開票所投票，神情輕鬆的他說，市長只能連任1次，這也是他市長選戰的最後一戰，回首一路走來感觸良多，這美好一仗已打過，接下來專心回歸繼續拚市政。

他以「如釋重負」形容今天的心情，透露昨天選前之夜結束後一回到家，整個人連澡都沒洗，就已經累到直接倒頭就睡著，一早才起來洗澡。他強調，這美好的一仗已經打過，團隊拚盡全力也相當努力，今天過後，會將心情平靜沉澱下來，謝完票就回歸市政。

黃偉哲說，這段日子以來，一邊拚選務一邊拚市政，接下來把選務放一邊，回歸市政發展。被問到選舉告一段落想做什麼？他說，就想好好看電視、放鬆一下。

由於今天台南天氣晴朗，黃偉哲也當場順口溜「風和日麗好晴朗，大家趕快來投票」，他說，把民主必經程序當作一件快樂的事來做，就沒什麼負擔，投完票就可好好享受周末假日。

他也不忘宣傳耶誕跨年演唱會，他說，今年卡司是經過大家多方努力呈現的卡司，相信台南卡司在全國評比絕對數一數二，「我們說第二名，沒人敢說自己第一」，尤其，今年邀請的30組藝人都是嘔心瀝血之作，推出3場親子活動、3場演唱會，盛況可期，「大家記得帶帳篷來台南。」