台中市長盧秀燕投完票後貼心叮嚀民眾，投票不能戴候選人的口罩，包括有候選人的姓名、號次、圖案等以免違反法令。（馮惠宜攝）

台中市長盧秀燕今(26)天上午8點半到北區健行國小投票。（盧秀燕提供／馮惠宜台中傳真）

台中市長盧秀燕今(26)天上午8點半到北區健行國小投票，投票前她表示，自己抱持平常心，呼籲市民踴躍出來投票，投完票她貼心叮嚀民眾，投票不能戴候選人的口罩，包括有候選人的姓名、號次、圖案等以免違反法令。

盧秀燕上午8點半到戶籍投票所北區健行國小投票，由於現場排隊人潮不多，加上秩序良好，她全程只花10分鐘就完成投票。投票前，面對媒體詢問心情如何？她表示，她保持平常心，台灣的民主已經實行多年，大家都很珍惜，呼籲市民朋友和全國民眾都要踴躍投票「選賢與能」。

對於選前之夜造勢活動突然下起大雨，今早天氣轉涼，她會不會擔心影響市民投票意願，她則回應，好天氣會增加投票意願，今天雖然不像昨晚晚會下大雨，還是有點擔心最近天氣不太穩定，不過不管天氣如何，北中南的狀況不太一樣，還是希望大家能踴躍出門投票，珍惜民主。

有媒體關心盧秀燕市長「燒聲」狀況，秀燕市長也說，最後衝刺期間，在車掃的時候有些地方她自己拿麥克風，連續幾天講下來嗓子有點啞，不過比以前好很多了，這幾年有學會如何控制音調，早期在選舉時常常撐不到最後就沒聲音，今年到現在還好都有聲音只是微微沙啞，很感謝大家關心。

完成結束投票後，盧秀燕一本媽媽市長婆媽本性，叮嚀大家，投票時不可以穿戴候選人有號次名字或圖樣的口罩及服飾，以免受罰，這是非常非常重要的事，她還說，因為這是疫情以來首次大規模投票，可能有些民眾會疏忽，她要再次叮嚀所有市民好朋友。